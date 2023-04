Muchos conocen la situación que ha tenido Lina Tejeiro, debido a los biopolímeros que le inyectaron, desencadenando graves problemas de salud y varias intervenciones quirúrgicas. Y ahora, en medio de la recuperación que vive por una operación que se practicó iniciando 2023, también contó que ha tenido síntomas del ‘Síndrome de ASIA’.

Esta condición médica se da cuando el cuerpo tiene una reacción autoinmune o inflamatoria, atribuida a sustancias o elementos extraños al organismo. Esto no solo ocurre por los implantes mamarios, ya que elementos como la silicona está presente en otros procedimientos e implantes de uso médico.

Lina Tejeiro confiesa que se ha sentido mal y volverá al quirófano para una nueva extracción

A muchas personas les ha extrañado la ausencia de Lina Tejeiro en programas, publicidades, entrevistas y publicaciones de sus propias redes sociales. Algo que se ha vuelto frecuente desde enero de 2023, cuando se practicó la segunda extracción de biopolímeros y ha tenido que pasar por tratamientos especiales y cuidados delicados.

Pero el martes 4 de abril, volviendo a aparecer y respondiendo las preguntas de sus fans, Lina empezó sus revelaciones con la explicación de su ‘desaparición’: “Cuando me desaparezco tanto de las redes sociales, es por dos razones: Porque estoy trabajando en algún proyecto de televisión o porque no me siento muy bien anímicamente”.

De inmediato, con buen ánimo, con su estilo, pero con mucha sinceridad, la llanera contó:

“Porque no me sentía bien, emocionalmente, estoy sanando. ¿Qué? Sí, el c… me está sanando todavía. ¿Por qué? Para los que no saben, voy a cumplir 3 meses, el 12 de abril, de mi segunda extracción y retiro de biopolímeros. Pero esta vez fue en la espalda y estoy drenando por la espalda. Me sigue saliendo agua de la espalda”.

Y completó su respuesta, explicando que no está al 100% en lo físico, eso también la afecta anímicamente:

“Sigo limitada, en muchos aspectos de mi vida, y eso me frustra emocionalmente”.

Pero las confesiones siguieron en sus publicaciones en historias de Instagram, esta vez respondiendo una pregunta que ha rondado el mundo de la farándula y el entretenimiento de Colombia: “¿Te explantarías los implantes de los senos por lo que dicen que puede causar?”. Y parece que no es solo por prevención, la actriz se practicaría esta operación debido a que ha tenido síntomas del mencionado ‘Síndrome de ASIA’:

“Sí, es una decisión que, tarde o temprano, tengo que tomar. Mi doctor me lo dijo, que por todos los síntomas que he presentado anteriormente, que son del ‘Síndrome de ASIA’, lo ideal es que me explante”.

Y aunque Lina Tejeiro sabe que la situación es complicada, teniendo en cuenta lo que ya ha vivido por los biopolímeros y los efectos en su cuerpo: “Vamos a ver, cuándo me sentiré lista para tomar esa decisión”.