María José Vargas, quien está en una relación con actor de la ‘Reina del Flow’, despertó de nuevo la atención de sus seguidores con una entrevista que concedió al presentador y experto en telenovelas Carlos Ochoa en su cuenta @carlosochoatv. En los comentarios la atacan por supuestas cirugías plásticas en su cara.

(Lea también: Majo Vargas grabó una película en inglés con su exnovio, que no para de elogiarla)

“Que niña tan operada, su carita ya no tiene forma”; “Tan joven y no le caben las cirugías en la cara”; “Qué le pasó en la cara “, son algunos de los mensajes que se leen.

De inmediato, su hermana Yuri Vargas, también actriz, salió a defenderla diciendo: “Que comentario sin argumento, ¿te consta que está operada? No hablar de lo que no se sabe… Conócela sin maquillaje y hablamos, abrazos”.

En otras oportunidades en sus redes sociales le habían preguntado sobre este tema y ella aclaró: “Mi mamá todavía me manda y no lo permite; ah, y manda a decir que “porque no y punto, y que si me llego hacer algo esto pasa de castaño a oscuro”.

Por otro lado, ‘Majo’ confirmó el chisme de Ochoa, al revelar que si es verdad que fue elegida en un exigente ‘casting’ donde le ganó a 3500 actrices de su generación para una serie de HBO llamada ‘Te Quiero y Me Duele’.

“Una serie original de HBO que grabé en México un año, maravillosa y que ya tendrán el privilegio de verla y enamorarse de este personaje, es de una productora argentina que no les puedo contar” dijo la artista.

(Vea también: ‘Majo’ Vargas y Juan Manuel Restrepo, juntos; video los dejó en evidencia)

Cómo ya les habíamos contado se trataría de la productora Cris Morena, creadora de grandes series juveniles en Argentina como: Rebelde Way, la versión original de la famosa Rebelde, Floricienta y Chiquititas.

‘Majo’ también habló de su nuevo personaje en la novela de RCN llamada ‘La Tía Alison’:

“Con un personaje que se llama Dakota es uno de los tres sobrinos, es un dramedy (drama y comedia), bastante interesante y diferente que se que les va a cautivar”.

Aunque ha recibido más propuestas en México, decidió quedarse en Bogotá. “La cultura mexicana me encanta, pero amo a mi país, amo trabajar aquí en Colombia, así que mi corazón se está dividiendo”.