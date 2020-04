View this post on Instagram

¿Confirmado?🤯. . Andy Rivera lanzó su nueva canción ‘La Oficial’ donde en algunas imágenes el artista aparece en compañía de una mujer que parece ser Lina Tejeiro😱. . ¿Creen que es ella? . ➡️Desliza y mira todas las pruebas. . . . #andyrivera #linatejeiro #linatejeiro #andyrivera #andy #linatejeirofans #linatejeiroyandyrivera #andyriveraylinatejeiro #amor #love #videollamada #sorpresa #sorpresas #medellin #bogota #bogotá #colombia