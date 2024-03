Por: El Colombiano

Según los asistentes a la primera jornada del Festival Estéreo Picnic, la calidad de los músicos que se subieron a las tarimas no dejó nada que desear. Los internautas ponderaron los shows de Kings of Leon, Hozier y Thirty Seconds to Mars.

(Le puede interesar: Medellín es el destino preferido para pasear en Semana Santa)

No obstante, el comentario generalizado en redes sociales fue que la banda estadounidense Limp Bizkit superó las expectativas de los miles de fans que se acercaron, movidos por la nostalgia, a escucharla en el Parque Simón Bolívar.

“Limp Bizkit llenó de riffs memorablemente masivos, un concierto que muchísima más gente de lo imaginado había esperado, por más de 25 años”, escribió el cronista Alejandro Pérez.

Así fue el ‘show’ de Limp Bizkit en el Estéreo Picnic:

Solo cuenta la inmensidad de este instante @limpbizkit 🔥 pic.twitter.com/HKc4e6mpSq — EL PRESENTE. (@Festereopicnic_) March 22, 2024

Limp Bizkit – Break Stuff @ Estereo Picnic (Briceño, Colombia) 2024.03.21 pic.twitter.com/QuUM7yl3EH — Limp Bizkit Japan (@limpbizkitjapan) March 22, 2024

Estuve ahí la gente estuvo feliz y si hubo pogo! Desde tu TV claramente no se ve pic.twitter.com/Gz2UEcUx9J — Lina Colorado (@liniscolorado) March 22, 2024

Estatua desde usted desde su cama! Vea desde adentro como fue! pic.twitter.com/sXiG1mRBbA — JamesAddiction  (@jaimet66) March 22, 2024

Y la emoción no resulta gratuita. Limp Bizkit es la responsable de popularizar el nu metal por fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Y lo hicieron al fusionar elementos del metal alternativo, el rap y el rock. Además de los elementos estrictamente musicales, el grupo encarnó una actitud generacional frente al mundo y a la vida. Esa influencia la sintieron las generaciones que llegaron a la adolescencia a finales de los 90 y principios de los 2000. El sonido, la estética y la fuerza de Limp Bizkit marcaron a muchos de los jóvenes que hoy son adultos y que fueron el público de esta presentación en Bogotá.

(Lea también: Los artistas del FEP que se han visto por las calles de Bogotá; no solo fue Jared Leto)

Las canciones más emblemáticas del grupo compuesto por Fred Durst, Wes Borland, Sam Rivers, John Otto y DJ Lethal son ‘Nookie’, ‘Break Stuff’, ‘Rollin’, ‘My Way’ y ‘Behind Blue Eyes,’ siendo esta última una versión de una de las canciones de The Who. Además, los discos más celebrados de la banda son ‘Three Dollar Bill, Y’all$’ (1997), ‘Significant Other’ (1999), ‘Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water’ (2000), ‘Results May Vary’ (2003) y ‘Gold Cobra’ (2011).

“En el arte básicamente todo está inventado, pero ellos de una u otra forma establecieron unos cánones importantes dentro de la historia para hablar de un Rock N’ Roll que marcó toda una época”, le dijo el cronista musical Diego Londoño a El Espectador sobre el espectáculo que dio Limp Bizkit a los fans que asistieron a su concierto en Bogotá.

