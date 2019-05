En una crónica, El Espectador contó las vivencias de esta perra criolla que ha sido sensación en la edición de la Feria del Libro 2019.

Son cuatro los libros inspirados en Linda los que narran, acompañados de fotografías, las travesías de los viajes por diferentes países que realizó junto a su dueña, la española Yamila Fakhouri.

En el libro nuevo (‘Guía para viajar con humanos y no escapar en el intento’), Kakhouri explica varios métodos de educación canina, preparativos para un viaje con mascota y las necesidades que tiene todo perro, gracias a sus experiencias junto a Linda Guacharaca.

“Yo tenía un año cuando me rescataron de la gasolinera en la que me encontró mi mamá, era agresiva, temerosa y no podía mantener contacto visual con nadie. Si yo pude los demás también pueden”, dice el libro que personifica a Linda.