Laura Bozzo, que cumplirá 69 años de edad el próximo 19 de agosto, sorprendió a sus seguidores y compartió este martes un video en su cuenta oficial de Instagram tomando el sol, con un vestido de baño de una sola pieza.

“Hola a todos. Les mando besos, abrazos y bendiciones. Aquí la momia, Munra. La momia Spears. Amo mi cuerpo. ¿Saben qué? Nada me queda mal”, manifestó la conductora de televisión.

En la grabación, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede observar a la presentadora peruana disfrutando de un día soleado al lado de una piscina, mientras presume orgullosa su actual figura.

Lee También

Bozzo, recordada por ser la conductora del reconocido programa ‘Laura en América’, también aprovechó la ocasión para responderles a quienes la critican constantemente, sobre todo a los que cuestionan su aspecto físico.

“Hola, esto es dedicado a todos los que me insultan y quisieran tener mi cuerpo. A las mujeres les digo BASTA. No crean que no valen por la edad. Somos invencibles y merecemos ser felices”, escribió en Instagram.