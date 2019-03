“Qué patética, si te hicieron algo supéralo y sigue, no tienes por qué escribir esto y hacerte la sufrida y luego alardear que eres fuerte. La verdad me parece de quinta lo que escribiste, guárdalo para ti solita”, le dijo la señora a la celebridad.

Ante eso, Laura le tomó un pantallazo a ese mensaje, lo subió a una historia de Instagram y le envió un mensaje, clarito y decente, a la mujer.

“No siempre que se pone algo en redes sociales es porque ‘esté pasando’ en la la vida de uno algo en particular. O por lo menos a mí no me pasa… A veces escribo cosas que pienso y ya”, dijo la presentadora al comienzo.

Y luego añadió unas palabras más directas para la usuaria: “No tienes que seguir mi cuenta, querida Carolina, ni yo permiso para escribir o publicar algo”.

“¿No es más fácil dejar de seguir?”, puntualizó Acuña en su respuesta, donde no señaló cuál fue la publicación en la que la mujer le hizo el cuestionamiento.

No obstante, el post que incomodó a la mujer habría sido uno en el que la famosa expresó: “Es posible que sientas hoy que no hay motivos para sonreír, habrá personas que digan cosas para herirte simplemente porque no eres de su agrado, habrá otras que quieran dañarte porque sí. Pero… no olvides lo importante ☝… tu familia, tus amigos, tú y Dios sí saben en verdad quién eres, así que ponle una sonrisa muy grande a la vida, te lo mereces”.

A continuación, compartimos un pantallazo de lo dicho por Laura a la señora, y luego el mensaje que habría incomodado a la usuaria.