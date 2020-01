Laura le aclaró a la revista Vea que no estará en el ‘show’ de talento, “porque implicaría no estar en Noticias RCN”, según se lee en la reciente edición de la publicación.

De haber aceptado, este habría sido el escenario que reuniría a Acuña con su ex José Gaviria, uno de los jurados del programa, a quien aún no se sabe qué otros músicos lo acompañarán, pues no se ha definido la participación de Marbelle y Juan Carlos Coronel, los que han estado en las anteriores versiones.

De esta manera, continúa la búsqueda de presentadora para ‘Factor X’, mientras Laura sigue con su sección ‘El semáforo’ en el informativo de RCN.

De sus diferentes versiones (adultos y niños) han salido estrellas de gran nombre en la actualidad como Farina y Camilo Echeverri.