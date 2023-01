Fabiola Emilia Posada más conocida como La Gorda Fabiola, humorista y querida por los colombianos reconocida por ser parte del elenco de Sábados Felices recientemente confesó que es “adicta al bótox”, pues ha hecho cambios drásticos en su físico y los muestra sin tapujos.

A pesar del éxito en su vida artística, La Gorda Fabiola ha pasado por varios momentos difíciles, ya que desde 1997 tiene antecedente de diabetes y tiempo después de haber presentado cuatro infartos, en el 2014 tuvo que ser ingresada a cuidados intensivos por una hemorragia en las vías digestivas, por estas situaciones que atravesó, la famosa comediante decidió hacer un cambio en su rutina, es así como hoy en día con casi 60 años es una de las mujeres con cambios físicos muy notorios.

La ‘Gorda’ Fabiola confiesa su amor por el bótox y lo feliz que se siente al usarlo

En Instagram la empresaria muestra instantes de su vida en los que destaca sus retoques y cambios que ha tenido entre los cuales está el uso del bótox, pues durante una entrevista en un programa nacional la empresaria afirmó que es fan número uno de este procedimiento, lo cual afirmó: “La juventud la llevo en el alma, pero por fuera me ayudo y lo que veo en el espejo me encanta”.

La humorista ha recibido todo tipo de comentarios acerca del uso de este y las consecuencias que puede causar a largo plazo, sin embargo, ella manifestó que esperará el momento en el que esto ocurra para ver qué decisión toma, pero por el momento lo seguirá utilizando. “Por lo pronto, yo soy feliz con el resultado del bótox”, aparte concluyó: “cuando yo me hago todas estas pendejadas yo me miro y me digo ‘que linda estas gorda’ y me llevo el mundo por delante”.