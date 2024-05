La actriz Mamie Laverock, de 19 años, se encuentra en estado crítico tras caer de un balcón ubicado en el quinto piso de un edificio. El accidente ocurrió el pasado domingo 26 de mayo de 2024, dejando a la joven artista, recordada por la serie ‘When calls the heart’ (Cuando habla el corazón), con heridas de gravedad. Este hecho fue conocido este martes debido a la recaudación de fondos que publicaron sus padres.

“Ha sufrido lesiones que han puesto en peligro su vida, se ha sometido a múltiples y extensas cirugías y actualmente recibe soporte vital. Estamos todos devastados, en ‘shock’, en este momento intensamente difícil”, agregaron luego.

