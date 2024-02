Por: El Espectador

El anime ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Hashira Training’, que ha sido un éxito en algunos países asiáticos y europeos, llegó a Colombia este jueves 22 de febrero. La distribución de esta producción, adaptada del manga de Koyoharu Gotoge, es realizada por Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment en colaboración con la productora Aniplex.

La historia, ambientada en la época de Taishō de Japón, sigue a Tanjiro Kamado, un joven que se convierte en un cazador de demonios después de que su familia es masacrada por el antagonista principal, Muzan Kibutsuji. Este suceso, hace que su hermana Nezuko se convierta en un demonio y Tanjiro emprende una aventura para encontrar su cura y vengar a su familia.

Cabe aclarar, que este metraje no es realmente una película, sino una presentación del largometraje de dos episodios de la popular serie de televisión ‘Demon Slayer’. La animación es realizada por el estudio Ufotable, dirigida por el japonés Haruo Sotozaki, el diseño de los personaje está a cargo de Akira Matsushima y la música es compuesta por Yuki Kajiura y Go Shiina.

Críticas a ‘Kimetsu no Yaiba’

Las primera respuestas de los críticos a esta producción son encontradas, puesto que hay opiniones negativas y positivas sobre su realización. André Didyme de la revista estadounidense ‘Rolling Stone’ tiene una postura que alarma sobre contenido que tiene una mezcla de “sexismo, humor exagerado y violencia”, en contraste los comentarios positivos de la página especializada Vandal.

“Primero que todo, hay que decir algo que enfurecerá a muchos, pero que aquí se dirá, así intenten callarme con el perturbador y sexista bozal de Nezuko. ‘Demon Slayer’ no es una serie grandiosa. Sus trazos gruesos, su humor ultra exagerado, su hiper violencia gratuita no apta para menores y sus personajes femeninos sexualizados, así como la falta de cuidado en la construcción de los estereotipados personajes, la pone muy lejos de las maravillosas Dragon Ball y One Piece. Y si la comparamos con las películas de Ghibli, la distancia bien se podría medir en años luz”, dice el crítico.

Esto contrasta con la reseña de la página web española especializada en anime y videojuegos, Vandal, quien la destaca por su “gran calidad”. “La combinación de elementos visuales impresionantes, momentos dramáticos y humorísticos, junto con una banda sonora envolvente, establece a esta película como una obra maestra de la animación. La experiencia cinematográfica que ofrece va más allá de las expectativas tradicionales del anime, incrementando las sensaciones sobre todo durante la primera parte de la filmación, en el último capítulo de temporada de la serie”, asegura el portal.

¿Dónde ver ‘Kimetsu no yaiba’ en Colombia?

La película se puede ver en específicas salas de Cine Colombia, Royal Films, Cinemark y Procinal.

