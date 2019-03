En las declaraciones, Woods confesó que sí se besó con Tristan, pero que no pasó nada más y que no fue nada apasionado, sino una situación que se dio porque los dos estaban alcoholizados.

Por lo anterior, la menor de las Kardashian decidió dedicarle un contundente trino, en el que además dio a entender que la exmejor amiga de su hermana Kylie mintió.

Why are you lying @jordynwoods ?? If you’re going to try and save yourself by going public, INSTEAD OF CALLING ME PRIVATELY TO APOLOGIZE FIRST, at least be HONEST about your story. BTW, You ARE the reason my family broke up!

— Khloé (@khloekardashian) March 1, 2019