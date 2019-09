El artista indicó que vivió unos años muy prósperos económicamente porque sus canciones estaban en los primeros lugares, ganó varios premios y grabó canciones con Nick Jam.

“A mí me ardía la billetera. La gente me llamaban de Europa o de Estados Unidos y me decían que les gustaba mi música. Yo era un muchachito que no entendía lo que pasaba”, comentó el cantante.

Agregó que invertía alrededor de 150 millones de pesos en canciones que no eran éxito y gastó una gran cantidad de dinero en una finca lujosa.

De acuerdo con Flórez, las deudas se incrementaron y los bancos no dejaban de llamarlo.

“Yo me metí en tantas deudas que no sabía que iba a pasar con mi vida. Yo me fui para mi finca y me puse a llorar. Por un año deje de sonar y se bajaron mis presentaciones”, comentó el champetero.

A pesar de las dificultades, Flórez indicó que el nacimiento de su tercera hija lo motivó para componer canciones como ‘La picotera’, que es un éxito actualmente.

A continuación, la entrevista completa del cantante: