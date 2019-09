“No hay mejor exfoliante que la arena. Be true to yourself, be natural (Sé sincero contigo mismo, sé natural)”, escribió Carolina en la descripción de la publicación.

En la instantánea, que fue tomada por el fotógrafo Hernán Puentes, la famosa posó en toples, arrodillada sobre la arena y lució una tanga de bikini dorada.

En tan solo una hora, la publicación de la exvirreina universal superó los 13.000 ‘me gusta’ y los 200 comentarios.

“Lo más lindo de este país”, “muy deliciosa, qué mujer tan mamacita”, “dulce y bella” o “como nueva”, fueron algunos de los halagos que recibió la actriz.

Esta es la sensual foto playera de Carolina Gómez. Luego, los mensajes de algunos de sus fans: