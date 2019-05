View this post on Instagram

Pereira hay cosas de la vida que no están en manos de nosotros, despegando de Miami el avión tuvo un liqueo de aceite en el despegue que no pudimos despegar temprano. Tuvimos que cambiar de avión y después que lo cambiamos que se tomo como 4 horas, estuvimos sobrevolándo Pereira por casi una hora hasta que nos anunciaron que cerraron el aeropuerto hasta mañana por mal tiempo “Mal clima”. Aterrizamos en una ciudad alterna por obligación por todas estas cosas, no pudimos llegar hoy!!!!!!!! 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️😞 MAÑANA YA PRONTO DAMOS LA FECHA NUEVA DEL CONCIERTO!!!!!!!!