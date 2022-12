Desde que estaba en el vientre de su madre la vida decidió el destino de Samuel Miguel Morales Castilla.

Heredero de una de las voces más populares y prometedoras del género vallenato, al segundo hijo de Kaleth Morales le tocó enfrentar la responsabilidad de continuar el gran legado que dejó su padre.

(Lea también: El éxito de Kaleth Morales que nunca le gustó a su papá: “¿Quién grabó esa vaina?”)

Samuel tenía apenas 6 meses de nacido cuando un fatal accidente arrebató la vida al ‘Rey de la nueva 0la’ en una carretera que comunica a Cartagena con Valledupar.

Hoy, 17 años después del trágico suceso, Samuel quiere conquistar con su voz a toda esa familia kaletista que se supo enamorar del cantautor vallenato y a todo aquel que le dé la oportunidad de demostrar su herencia musical.

“Antes no lo veía como una responsabilidad sino como un peso, porque no entendía lo grande que fue mi papá para el folclor y la trayectoria que tuvo en tan poco tiempo, para mí era muy difícil porque sentía la presión de la gente. Era un niño. Ahora he crecido y he entendido la grandiosidad que tuvo en su momento”, dijo el joven cantante en diálogo con El Pilón.