A ritmo de puya, con el acordeón al hombro y con la misma firmeza que muestra en tarima para derrotar a sus contrincantes, así se pronunció el rey Vallenato Julián Rojas para exigir el pago de su premio correspondiente al Festival Vallenato de Turbo, Antioquia, que se hizo en el municipio antioqueño el pasado mes de noviembre.

En diálogo con El pilón, Rojas arremetió contra los organizadores de este evento de acordeones quienes le adeudan, según aseguró, la suma de 3 millones de pesos por su tercer lugar.

Según explicó Julián, antes de comenzar la competencia la organización les informó a los concursantes que el premio se pagaría dentro de los 15 días posteriores, pero terminó el festival y “no pagaron ni a los 15 días, ni al mes, y así ha transcurrido todo hasta ahora, hasta el momento no han pagado”.

En la categoría profesional, el ganador fue Chemita Ramos Jr. y el segundo lugar lo ocupó José Vásquez. No obstante, asegura el acordeonero sanandresano que a los ganadores del primer y segundo lugar ya les pagaron.

“A mí me tocó montar el video para que se mosquearan. A Javier Álvarez (anterior concursante ganador) le deben de hace 3 años. Para qué hacen Festival si no tienen los recursos, para hacer un festival debe ser un festival serio como el de Valledupar”, subrayó el acordeonero.

“No lo hago solo por el dinero, lo hago para que respeten nuestro folclor y nuestra competencia, soy un competidor neto, ‘gladiador’ de los festivales, he ganado y he perdido, me han sacado de los finalistas pero ahí he estado como el soldado fiel, he ganado unas batallas y he perdido muchas, pero no me parece justo”, apuntó Rojas.