El actor Julián Arango, reconocido por su papel de Evaristo Rendón en ‘Rigo’, de RCN, contó en la emisora Bésame de Caracol Radio, en qué telenovela empezó a notar la pérdida de su cabello.

(Vea también: Así fue beso de Julián Arango con otro hombre en novela de RCN; terminó en pelea)

Connie Ossa, directora de la emisora, le preguntó al actor: “¿En qué momento Julián se quedó sin cabello? ¿desde ‘Betty, la fea’?”.

Arango contó con humor: “¿Qué esperan? ¿Qué yo tenga la fecha anotada? Pues no?”.

Minutos después, quien interpretará de nuevo a Hugo Lombardi, en otra secuela de ‘Yo soy Betty, la fea‘, indicó con humor: “Desde la telenovela ‘El inútil’ empezaron a colocarme un tinte negro en la cabeza, y se veía peor, porque era como un barro maquillado”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bésame Radio 97.4 (@besamebogotafm)

Arango, quien se sacó la espinilla con Cristian Tappan porque le ganó papel en ‘Griselda’, de Netflix, dijo a la emisora: “Pues, uno sabe que tiene un barro, y se nota que está ocultando algo”.

“En ‘El inútil’ me ponían una tintilla, que obviamente con el tiempo me di cuenta que era malo para taponar un poro de la cabeza, un folículo que no salía”, contó Arango.

Lee También

Por otro lado, a la pregunta sobre qué escena le encantó de la bioserie de ‘Rigo’, el actor bogotano contó en la misma emisora:

“Viene un momento chévere para él, porque le tocan el corazón; esas escenas me encantaron todas. Otra que me encantó fue la escena del menú, que tenía que decir lo de los ‘nuggets’ de pollo, esa escena también me gustó, porque se hizo grupal, entre todos nos ayudamos, estaba Robinson, Ramiro, Andrea, Ana María Estupiñán, Sandra y Emmanuel, quien para mí es un actorazo increíble”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal RCN (@canalrcn)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.