El pasado sábado 11 de febrero se llevó a cabo la ‘Batalla de flores’ de Santo Tomás, Atlántico, un evento de carnaval al que acuden por tradición muchas personas de todo el departamento.

(Vea: Roban camioneta a ‘Juanda Caribe’, de ‘¿Quién es la máscara?’ (RCN): “Nos encañonaron”)

Allí, estuvo el influenciador ‘Juanda Caribe’, quien se subió a una carroza para interpretar el tema musical que lanzó en plenas festividades y que ha gustado a su fanaticada: ‘El Parao’.

Durante el recorrido del tráiler, el joven barranquillero animó al público a que brincara, saltara y bailara la champeta que está de moda. Sin embargo, fue tanta la emoción que desde uno de los andenes le lanzaron un botellazo directo a la cabeza.

Ante el gesto de uno de los asistentes al popular desfile de ‘Santoto’, ‘Juanda’ logró visibilizar el objeto contundente, agachó la cabeza y, la botella que al parecer era plástica, pasó rozándole el pelo.

Acá el momento de cuando le lanzan el botellazo al también comediante barranquillero.

Tras el incidente, ‘Juanda Caribe’ reapareció en su cuenta de Instagram para hablar del episodio que si bien no pasó mayores pudo afectar su integridad física.

En un video el humorista de 27 años de edad, explicó que no solo él ha sido víctima de este tipo de comportamiento del público sino también grandes artistas como Marc Anthony, Silvestre Dangond, Arcángel, Martín Elías, Diomedes Díaz, entre otros; y por eso no reaccionó de mala forma.

“Si no me dio duro para que me iba a poner a pelear”, reflexionó sobre el incidente el ahora cantante de champeta.