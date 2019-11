View this post on Instagram

Gracias @latingrammys por crear estos espacios de diversificar y celebrar la multiculturalidad que es el más precioso erario de Latinoamérica. Celebramos la fortuna que nuestra música se anuncie pero ya viene siendo momento que DENUNCIE. Gracias a mis hermanos de @whitman_co talento real que me vistió para esta noche.