Según Muñoz, que se supone se reunió con el artista el lunes pasado, de acuerdo a lo que dijo en el programa Al Rojo Vivo, el cantante querría declarar el 7 de enero, fecha de su cumpleaños, como “el día internacional de Juan Gabriel” y por lo mismo, haría su supuesta aparición en esa fecha.

“Él me dijo que yo hablara con los medios y que dijera a ver si quieren hacer ese día (7 de enero) el día internacional de Juan Gabriel, porque en México no hay. Entonces que fuera el día 7, el día que nació, para reaparecer él”, declaró Muñoz.

La entrevistadora cuestionó la razón por la que el artista supuestamente se hizo pasar por muerto y le preguntó al exsecretario si el cantante había planeado su muerte, a lo que Muñoz respondió que él no cree que haya sido planeado sino que se trató de un “complot” entre Simona Hackman, nuera del artista, Jesús Salas y Laura Salas, aunque la periodista dejó en claro que de eso no existe evidencias.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Cantante Mickey Taveras armó pelea en hotel de Santa Marta, y todo quedó en video

De igual manera, la comunicadora quiso conocer detalles de cómo fue que se produjo la noticia de la muerte del ‘Divo’ y por qué, si él no planeó nada, no salió a desmentir y a darles calma a sus fanáticos. Muñoz no fue capaz de dar una respuesta concreta pero dijo que Juan Gabriel “se escapó” y que en su libro están los detalles de las razones.

Finalmente, la entrevistadora dejó en claro que de reaparecer, Juan Gabriel podría enfrentarse a un proceso judicial, pero Muñoz dijo que “fingir la muerte no es un delito”.

“Fingir la muerte no es un crimen. Mira, si tú vas a fingir tu muerte para cobrar un seguro de vida pues te van a meter a la cárcel por fraude pero él no hizo eso”, dijo.

No obstante, la periodista dijo que el artista habría usado los recursos del Condado de Santa Mónica y eso le puede traer procesos legales.