El improvisado diálogo entre ambos se dio cuando Juan Diego Alvira estaba entrevistando a Diego Santos, esposo de la periodista, en una transmisión en vivo en Instagram.

Santos interrumpió la charla, pues llegó una visita inesperada a la transmisión. Su esposa, Vanessa de la Torre, quería saludar a su amigo con el que compartió tantas transmisiones en Noticias Caracol.

“Venga y saluda a su amante”, dijo Santos en tono jocoso, haciendo alusión a la buena relación que tenían cuando estaban juntos en el informativo.

En ese punto, Alvira le confesó a su excompañera que la extraña mucho y la comprometió en vivo.

“¿Por qué se fue de Caracol y por qué me abandonó?”, le preguntó Alvira, sin agüero.

La presentadora, continuando con el tono distendido de la charla, le dijo que él no le dio la atención suficiente y que por eso se tuvo que ir.

La periodista le dijo a su colega que lo extraña, que lo quiere mucho y que él es una lección en su vida.

Agregó que nunca olvidará el día en que presentó por primera vez un noticiero y que, justamente, le tocó con él.

“Juan Diego me dijo: ‘Mire, esto es así’. Me enseñaste todo lo que tenía que saber. Una autopista de información y de experiencia sobre la cual he recorrido el resto de mi vida”, dijo emocionada.