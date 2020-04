View this post on Instagram

Divertido juego que realizaron los actores Juan Baptitas (Oscar) y Mario Cimarro (Juan) de la recordada novela de ‘Pasión de Gavilanes’🤩. . Donde ambos confesaron cosas como, que estuvieron arrestados o que han ligado en el asiento trasero de un auto😅. . . . #rechismesjuanbaptitas #rechismespasiondegavilanes #juanbaptistad #juanbaptitas #mariocimarro #pasiondegavilanes #colombia