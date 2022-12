Una de las relaciones más sólidas de la farándula nacional es la de Cristina Hurtado y Josse Narváez. Llevan juntos casi dos décadas. Se conocieron en el 2003 y se casaron luego de 10 años de relación.

En redes sociales, sus seguidores elogian y admiran su hogar, el cual conformaron junto a sus tres hijos, Daniel, Juan José y Mateo, quien el próximo jueves, 9 de diciembre, cumple su primer año de vida.

Aunque muchos han pensado que la relación de los presentadores ha sido color de rosa, ellos revelaron en una reciente entrevista con Eva Rey que, hace unos años, estuvieron a punto de separarse; incluso, Josse alcanzó a irse por unos días de la casa.

“Sí, no lo hemos contado. No han sido cosas profundas, pero una vez sí nos separamos y él se fue de la casa. Esto fue hace 17 años, recién había nacido Juan José. Yo tenía 23 años y estaba muy intensa, lo reconozco, pero también el tema hormonal es una cosa horrible y ya ahí tuvimos una crisis fuertísima. Yo le dije: ‘Está bien, chao, chao’ y él se fue a un apartamento diferente”, dijo Cristina.

Josse agregó: “demoramos tres meses en visita conyugal, dizque separados. Mentiras, terminé devolviéndome. Ella regresó de Cartagena y conversamos. Nos fue muy bien en la conversación”.

Josse Narváez le responde a periodista que le coquetea a Cristina Hurtado

Cristina es considerada una de las mujeres más hermosas del país. Constantemente, sus admiradores le envían elogios a través de sus redes sociales. Según revelaron, ellos se cuentan todo, cuando alguien les escribe. “Por Instagram, hay famosos que me escriben y a él también le escriben muchas mujeres. Nosotros somos, mira qué tal esto. La verdad nos contamos todo”.

En ese momento, el actor aprovechó para revelar que un famoso periodista le escribe constantemente mensajes a Cristina, coqueteándole. “No vamos a decir su nombre, pero es un baboso. Hay varios que le escriben en redes y le tiran el anzuelo a ver si cae. El de los medios de comunicación, un periodista”, aseguró. También, dio algunas pistas del hombre, aunque no reveló su nombre. “No es tan joven, está como más o menos. Es un payaso, es un perdedor. Ese es un perdedor y está más perdido. Ese no tiene nada que hacer, ni en los peores momentos va a pasar algo”.