Mientras algunas celebridades se sinceraron acerca de los conflictos en sus relaciones de pareja, la exesposa de Hassam utilizó las redes sociales para exponer cómo se siente meses después de la ruptura con el comediante.

Tatiana Orozco, que hace algunas semanas tuvo un fuerte cruce con el humorista sobre las infidelidades, ahora se abrió después de un percance que tuvo en Estados Unidos, donde vive actualmente.

Al igual que antes se desahogó sobre su relación con el bogotano, en esta ocasión soltó un mensaje con duras reflexiones sobre su vida, después de que sus hijas quedaron bajo la custodia del humorista.

La exesposa del comediante aprovechó su cuenta personal de Twitter para soltar una fuerte confesión acerca de su vida, en la que aprovechó para dejar algunas críticas contra su expareja.

“A veces quisiera morirme. No hay motivos para continuar. Mi familia se quedó al lado del ‘famoso’, no les importo. Mis hijas están en comodidad, ‘Voldemort’ les ha hecho creer que no me necesitan. Pero una voz dentro me dice: a mí si me importas. No es una voz que provenga de mí”, aseguró. A pesar de que esa tristeza, después agregó: “No le voy a dar el gusto a ‘Voldemort’, claramente”.