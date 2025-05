El actor mexicano Jonathan Islas, conocido por su papel como Ricardo Galeano en la telenovela ‘Bella calamidades’ (2010), reapareció públicamente tras completar un proceso de rehabilitación de dos meses para tratar su adicción al alcohol.

En una entrevista exclusiva con Revista Vea, el intérprete de 36 años compartió detalles sobre su experiencia, destacando cómo este tiempo le permitió reflexionar sobre su vida y tomar un nuevo rumbo. Islas, quien también participó en producciones como ‘El talismán y amores con trampa’, se mostró renovado y comprometido con su recuperación.

Durante la conversación, Jonathan reveló que su decisión de ingresar a un centro de rehabilitación fue motivada por un deseo personal de cambio. “Llegó un punto en que me di cuenta de que no podía seguir así. El alcohol estaba afectando mi salud, mi carrera y mis relaciones personales”, confesó.

Jonathan Islas, de ‘Bella calamidades’, habló de su problema con el alcohol

El actor explicó que los últimos años fueron particularmente difíciles, ya que enfrentó problemas personales que lo llevaron a depender de la bebida como escape. Sin embargo, el apoyo de su familia y amigos cercanos fue clave para dar el paso hacia la recuperación.

Islas describió su estadía en el centro de rehabilitación como un proceso intenso pero transformador. “No fue fácil, pero aprendí a conocerme mejor y a manejar mis emociones sin depender de sustancias”, afirmó. Durante este tiempo, se enfocó en terapias individuales y grupales, actividades recreativas y la práctica de la meditación, herramientas que, según él, le han dado una nueva perspectiva sobre la vida. Además, destacó la importancia de romper el estigma en torno a la búsqueda de ayuda profesional, animando a otros a no temer pedir apoyo.

El actor también abordó los rumores que circularon en redes sociales sobre su ausencia del medio artístico. Algunos especulaban que había abandonado su carrera, pero Islas aclaró que su retiro temporal fue una decisión consciente para priorizar su bienestar. “No me he ido a ninguna parte. Solo necesitaba sanar para volver más fuerte”, aseguró.

Ahora, con una mentalidad renovada, planea retomar su carrera con proyectos que lo desafíen artísticamente, aunque no reveló detalles específicos sobre sus próximos pasos.

En cuanto a su vida personal, Jonathan expresó gratitud hacia sus seres queridos y sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo durante su proceso. “Me conmovió el cariño de la gente. No estoy solo en esto”, dijo. También mencionó su interés en trabajar en campañas de concientización sobre la salud mental y las adicciones, con el objetivo de inspirar a otros a buscar ayuda.



Revista Vea destacó que la reaparición de Islas marca un nuevo capítulo en su vida, mostrando a un hombre más maduro y enfocado. Su historia resuena en un momento en que la salud mental y la lucha contra las adicciones son temas cada vez más visibles en la industria del entretenimiento. Con su regreso, Jonathan Islas busca no solo retomar su lugar en la actuación, sino también convertirse en un ejemplo de resiliencia y superación personal.

