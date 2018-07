. Este es un retrato de mis Bebés y les dedico estos versos Del Compositor @WilsonQuinteroQuintana Para mis Bebés #Antonella y #Anabella . "#LasManosSon Ballet que danza magistralmente en un piano, El Arcoiris que se funde sobre un lienzo, Rayo de luz, tinta indeleble en un papel. . #LasManosSon la tibia cuna donde se afianza la vida, motor y fuerza del trabajo día a día. Emporio de Esperanza , SIMBOLO DE AMOR. . . Las manos son #Repost @johannafadul ・・・ LAS MANOS MAS PURAS Y BELLAS, LA UNIÓN ETERNA AQUÍ SE DEMUESTRA. 6MESES Y MEDIO, DOS CARITAS HERMOSAS E IDÉNTICAS UNAS PESTAÑOTAS PRECIOSAS LA BOCA DE MAMA Y AUNQUE CERRADOS SUS OJOS LOS CONOCÍ ERAN IDENTICOS A LOS DE PAPA AL IGUAL QUE SUS CEJAS. CONOCERLAS Y BAUTIZARLAS FUE LO MAS MÁGICO QUE NOS PUDO PASAR Y MIS HIJAS IVÁN A SER PRECIOSAS, EL ÚNICO ANHELO QUE NO LOGRE CUMPLIR FUE VER LA LUZ Y EL COLOR DE SUS OJOS APARTE DE VERLAS CRECER A&A 👼❤️👼

