¡Ponme atención Colombia! Porque el reconocido cantante de música popular Joaquin Guiller vivió un incómodo momento en medio de una presentación en el municipio de Jericó, en Antioquia, cuando fue acosado por un fanático que intentó besarlo a la fuerza en pleno escenario.

Luego del tensionante momento, en las últimas horas él mismo publicó un video a través de su cuenta de Instagram refiriéndose al tema.

La grabación inicia con el artista en modo ‘selfie’ haciéndole zoom a su labio con una marca bastante curiosa; “Las consecuencias del fin de semana, vea”.

Sin embargo, en medio de risas, Guiller aseguró que no era lo que todos pensaban y no tenía nada que ver con el beso que le quería robar su fanático.

“Pero ojo que no fue por el beso. El beso no se alcanzó a finiquitar, esto fue porque el fin de semana estuvo largo, acuérdense que yo empecé desde el miércoles con el lanzamiento de ‘Pa qué me estás llamando’ y terminé ayer, me alcancé a descompensar y cuando yo me descompenso, estas son las consecuencias”, dijo el artista.