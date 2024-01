El cantante Jhonny Rivera, referente de la música popular y famoso también por subir contenido a redes sociales, habló con sus seguidores sobre las críticas que recibe a diario y cómo las enfrenta.

Y es que no es un secreto que, aunque Rivera es un personaje muy querido por el público, ha sido blanco de señalamientos por su actual relación con la también cantante Jenny López, a quien le lleva varios años de más.

La pareja de artistas ha respondido preguntas sobre su diferencia de edad en varias ocasiones, pero sigue siendo un tema que los persigue y del que el pereirano habló hace poco, confesando si le afecta lo que diga la gente sobre él.

“¿Por qué miedo al que dirán en su relación?”, le escribió uno de sus seguidores en una dinámica de preguntas y respuestas.

“Nosotros (los cantantes) vivimos de ustedes, si ustedes van a YouTube, si ustedes van a los conciertos… entonces, a mí en lo personal, si me importa lo que ustedes piensen, porque yo vivo de ustedes”, dijo Rivera. “Por eso nace la canción ‘Culpables’, respondiéndole, sin ser groseros, respondiéndole a toda esa gente que nos critica”, añadió.

Luego de la respuesta de Rivera, los comentarios no se hicieron esperar y aunque algunos apoyan y le dan motivación a los cantantes, otros exponen su cansancio frente al tema de su relación.

“Uy noooo cansan ellos mismos con el tema ya ella encontró su sugar y el a quien ostentar”, “Sean felices y no le jodan la vida a nadie “, “Yo no daría explicaciones q’ pena pero cada uno vive lo q debe vivir nadie le da de comer así de q’ me parece una bobada si hablaron de Nuestro Señor porq no hablan de uno???”, entre otros.

Y es que no solo Jhonny ha recibido comentarios y críticas por su relación con Jenny. La también cantnate de música popular recibió duras palabras hace algunas semanas por una publicación que compartió en su perfil de redes sociales.

López, como es habitual, mostró su tonificada figura en un traje de baño, mientras disfrutaba de la temporada decembrina y fue allí en donde seguidores y criticos no se guardaron nada.

Uno de los usuarios resaltó al comentarle que: “Una mujer no necesita estarse exhibiendo si tiene pareja y mucho más si tiene un señorón. Pobre señor. Que se meta en una sudadera”, le escribió una usuaria de Instagram.

