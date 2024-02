Jhonny Rivera es uno de los artistas más queridos en el género popular, por su amplia trayectoria, sus innumerables éxitos y recientemente, ha sido tendencia por su relación con la también cantante Jenny López, a quien le lleva casi 30 años de edad.

En las últimas horas, el cantante de “Culpables” compartió en sus redes sociales, la experiencia que viviría junto a su novia y varios amigos, entre ellos Alzate, otro de los iconos de la música regional colombiana, en La Guajira.

(Lea también: Novia de Jhonny Rivera mostró a su papá: “Se ve más joven que el novio”, dicen)

En una de sus historias, Rivera empezó a reflexionar sobre el dinero y la forma de ser de quienes llegan a obtenerlo en grandes cantidades.

“¿Cierto que la plata no es para todo el mundo? Hay personas que con plata se vuelven humillativos (…) Aquí viene gente que tiene mucho dinero, hay gente que es chévere, muy sencilla, muy humilde, que incluso trae billetes de bajas denominaciones para darles a los niños, o a la gente, en fin, ustedes saben que La Guajira tiene muchos problemas”, comentó el cantante.

Jhonny narró que a su llegada a uno de los puntos, un hombre le hizo una broma relacionada con el dinero: “No falta el payaso, llega en su carrazo, engallado: ‘Oiga, ¿Qué hace Jhonny Rivera por aquí? ¿No dijeron que esto era para ricos?’”.

Aunque el artista dijo que decidió sonreír por cortesía, en sus redes sociales no ocultó su molestia: “No es un insulto que le digan a uno que no es rico, lo que es insulto es como que lo discriminen. Jhonny Rivera no pertenece a ese estrato”.