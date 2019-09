El actor colombiano llegó al evento portando un traje compuesto por un pantalón negro, zapatos y corbatín a juego, y un blazer y camisa de color blanco. Además, portó gafas oscuras.

Pero Leguízamo no fue el único en lucirse en la alfombra, actores de ‘Game of thrones’ como Emilia Clarke, Sophie Turner y Kit Harington, impactaron con sus sofisticados y glamurosos ‘looks’.

Además, personajes de producciones como ‘The orange is the new black’, ‘Stranger things’, ‘This is us’, ‘Better call Saul’ y ‘Queer eye’, fueron otros de los que demostraron que no solo querían acaparar las categorías para las que estaban nominados, si no todas las miradas de los asistentes.

Estos fueron algunos de los artistas que más llamaron la atención en su llegada a la ceremonia. ¿Cuál es tu pinta favorita?