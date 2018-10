View this post on Instagram

Le llega este chat a mi esposo @ernesto_chalela que hago público xq me ATERRA indolencia,egoísmo e indiferencia de vecinos que escribieron esto. Les recuerdo algo que ustedes saben más que yo porque llevan viviendo toda su vida aquí. Las calles de Cgena, no SÓLO de mi barrio, SIEMPRE se han inundado. Algo que ninguna administración ha dado para solucionar. Pero ahora también se están inundando las casas. OJO, NO SOLO LA MÍA, si no todas las de alrededor. Para los mentirosos, mi casa NO ha sido remodelada por debajo del nivel del mar, es la casa de la familia de mi esposo desde hace 50 años. Pero lo increíble es que porque me quejo y hago un llamado, yo soy la que jode por un problema que nos afecta a toda una comunidad y no pasa nada con el Alcalde que hizo esa pésima obra y que NADIE dice nada! Yo por lo menos no me quedo callada porque conozco al Alcalde, o xq es vecino mío o porque mis hijas estudian en el mismo colegio. Yo no me quedo callada para ser cómplice de las pésimas administraciones que ha padecido Cgena y que por eso está la ciudad como está! La consigna de muchos Cgeneros es que como yo estoy bien, mi casa no se inunda y vivo en el piso 10, pues no me importa. Esa es la actitud egoísta que no ha dejado que la ciudad progrese teniéndolo todo para hacerlo! Afortunadamente no todo está perdido y conozco muchos Cartageneros que sí les interesa el bien común y no solo el personal y sí quieren y están trabajando por la ciudad. Soy Barranquillera pero Cartagenera de corazón por mi esposo y las niñas y por eso les tengo dos noticias: Una buena y otra mala. La mala es que voy en sus términos a seguir “jodiendo” y la buena es que en mis términos voy a seguir luchando para que este problema y muchos otros como la pobreza, la desigualdad y el hambre que aqueja a la ciudad y a la que la mayoría de los que viven “al otro lado” les son indiferentes, se disminuyan. En mi casa tengo 3 niñas (1, 8 y 11 años) que podrían ni Dios lo quiera adquirir una bacteria por esa agua de alcantarilla que entra cada vez que llueve. Lo que sufren muchos niños en la ciudad. Así que haré lo que sea necesario por evitarlo! @pedritopereirac