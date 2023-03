De acuerdo con Mayo Clinic, el síndrome de Down es “un trastorno genético que se origina cuando la división celular anormal produce una copia adicional total o parcial del cromosoma 21. Este material genético adicional provoca los cambios en el desarrollo y en las características físicas relacionados con el síndrome de Down”.

Igualmente, este síndrome varía en gravedad de un individuo a otro, “y provoca incapacidad intelectual y retrasos en el desarrollo de por vida. Es el trastorno cromosómico genético y la causa más frecuente de las discapacidades de aprendizaje en los niños. También suele ocasionar otras anomalías médicas, como trastornos digestivos y cardíacos”.

“Mi sueño es ser una presentadora de farándula y ser reconocida por muchas personas; ser una gran estrella”, aseguró Jessica Bermúdez, una bogotana de 28 años con síndrome de Down y quien actualmente estudia comunicación en una de las academias inclusivas de la capital del país.

Jessica vive con su madre en el nororiente de la ciudad y, tres días a la semana, se conecta desde su computador a las 9:00 a. m. para recibir sus clases de presentación, locución y redacción que le brindan en la institución. Ella asegura que desde que inició con sus cursos, después de graduarse del programa Enlaces de Compensar, el cual aporta a la inclusión, pedagogía y atención de la población con discapacidad intelectual, ha visto más cerca esa posibilidad de cumplir su sueño de ser reportera.

Adriana es la mamá de Jessica y, como ellas mismas lo cuentan, su complemento en cualquier ocasión. Ella manifiesta que en 2014 y 2019 fue diagnosticada con cáncer y, en muchos momentos en los que creía desfallecer, su hija se convirtió en su única razón para luchar y levantarse de una camilla. Hoy en día, después de superar una cirugía en la que le extirparon un tumor en el páncreas, celebra y se entusiasma por apoyarla en todos sus sueños y poder estar presente para ser testigo de ello.

“Ella es un ejemplo de demostración de que sí se puede hacer todo. Las personas creen que la población con discapacidad intelectual necesita apoyo de nosotros y la realidad es que ellos terminan siendo nuestro apoyo; el síndrome de Down realmente no es la trisomía 21, sino la trisomía del amor, la valentía y la fuerza. Ella me da la fortaleza y el entusiasmo para salir adelante y siempre será mi orgullo”; manifiesta Adriana Rojas, Mamá de Jessica Bermúdez