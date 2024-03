Por: Q'HUBO MEDELLÍN

Jessi Uribe se ha convertido en uno de los cantantes de música popular más importantes del país. Sus seguidores lo elogian no solo por su talento que lo ha hecho famoso en el mundo, sino también por su físico.

Es por esto que el bumangués no para de consentir a sus fans compartiendo en sus redes sociales detalles de su diario vivir.

Recientemente, el intérprete de ‘Dulce pecado’ compartió una galería de imágenes en toalla. La publicación provocó todo tipo de comentarios.

En ella, el artista escribió: “Marzo es el mes de mi cumpleaños y por eso les voy a dar música a dos manos. Cuatro canciones lanzaré para ustedes. Hoy me estoy alistando para otro video, ya no sé qué ponerme, me va a tocar la ropa de Pao como ustedes han pedido”.

Su esposa, la también cantante Paola Jara inmediatamente reaccionó a la publicación de Jessi: “Cuidado chino con mis ‘leggins’. Te amo”.

En las fotos hubo quienes le echaron flores al artista de 36 años: “Permita Dios se te caiga esa toalla”, “El regalo entonces es para nosotros quinceañero”, “Piscis tenías que ser. Son adorables”, “Eres lo máximo, lo bello, estás espectacular”.

Sin embargo, no faltó quien criticara al cantante: “Por Dios, ese hombre no inspira nada, ya ni la música es buena”, “Este no genera ni un mal pensamiento”, “A la única que le inspira algo es a la quitamaridos de la Jara”, “Un hombre con lipo marcación jamás, jamás, pero jamás, se verá sexy. Sorry”, fueron algunos de los comentarios en contra de Jessi.

Lo cierto es que hablen bien o mal, Jessi Uribe siempre está en boca de todo el mundo y más desde que inició su polémica relación con Paola Jara, la cual muchos aseguran surgió en medio de una infidelidad.

