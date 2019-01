“No me he hecho [cirugías] todavía, espere que me haga […] Yo sí quiero hacerme la ‘lipo’ y la grasa me la pongo en las nalgas”, aseguró Jessi en el programa.

No obstante, luego empezó a molestar con Violetta sobre el tema de la cola, porque ella pidió que la mostrara para ver si necesitaba más.

Fue entonces cuando el cantante aseguró que tiene buena “agarradera”, al punto que en un concierto reciente una fan le cogió el trasero.

Eso lo hizo con risas, por lo que no se descarta que el tema de inyectarse grasa en las nalgas haya sido bromeando, aunque lo de la liposucción sí es real.

Aun así, antes de dar entrada a las declaraciones de Jessi, Violeta aseguró: “Piensa pasar por el quirófano por una vanidad […] Quiere hasta retoquito en la cola”.