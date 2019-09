En medio de la trasmisión del programa, apareció en una de las pantallas el cantante, quien no solo quería refrescarle un poco la memoria a la también actriz, sino que tenía una importante propuesta.

“Sé que te gustó una canción mía que se llama ‘Fruta fresca’, está cumpliendo algunos años por estos días“, comentó Carlos, mientras que ella confirmaba lo dicho y sonreía.

“Te gustaría grabar una canción conmigo“, fue lo que continuó diciendo en samario, y Jennifer le respondió emocionada: “Sí, como no. ¡Oh! My god […] Yes, vamos a hacer algo“.

Este es el momento, que fue compartido por el canal en su cuenta de Instagram:

Luego del importante intercambio de comentarios entre los artistas, los presentadores empezaron a cantar parte del mencionado tema y Jennifer sin problema demostró que sí se sabe la letra.