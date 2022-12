La también escritora aprovechó el momento para confesar que después de una vida plena en todo sentido, creía que estaba lista para morir. “Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me han diagnosticado un linfoma no Hodgkin y he comenzado tratamientos de quimioterapia”, dijo en aquel entonces.

La actriz ha vuelto a comunicarse con sus seguidores para dar una buena noticia, después de conocer el resultado de sus recientes exámenes. “La semana pasada, mi oncólogo me informó que mi cáncer está en remisión y que por eso puedo suspender la quimioterapia”, indicó en su página oficial, en un post que tituló “El mejor regalo de cumpleaños”.

La buena noticia de Jane Fonda

La actriz aprovechó para revelar cómo se siente frente a la noticia. “Me siento tan bendecida, tan afortunada… Les agradezco a todos los que oraron por mí y me enviaron buenos pensamientos. Estoy segura de que esa buena energía jugó un papel importante. Estoy especialmente feliz porque mientras mis primeros cuatro tratamientos de quimioterapia fueron bastante fáciles para mí, con solo unos días de cansancio, la última sesión fue muy dura y duró dos semanas”.

Fonda, que es activista de los derechos humanos, superó la enfermedad gracias a un oportuno tratamiento médico que surtió resultados prontamente. “Los efectos desaparecieron justo cuando viajé a Washington para participar del primer Viernes de Simulacro de Incendio [una iniciativa que reúne a los bomberos de los Estados Unidos con la idea de propiciar un mundo más limpio y saludable]. Gracias a Dios, eso me mantuve ocupada durante toda la semana”, detalló la actriz que aprovechó esta situación para reflexionar sobre el panorama de salud para otras familias que no son tan privilegiadas como ella.

“También tengo suerte porque tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, que soy privilegiada en esto. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiadas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo, y esto no está bien”, reflexionó Fonda.