View this post on Instagram

¡J Balvin volvió con su ex, Valentina Ferrer!😱 A pesar de que recientemente se confirmó que la pareja había terminado por una entrevista que dio la modelo. Anoche fueron vistos celebrando juntos el cumpleaños de uno de los mejores amigos de J Balvin. Además, el paisa reveló que si tiene novia 🥰 ¿Creen que hacen una linda pareja?💕 ➡️ Desliza y mira la entrevista . . . #jbalvin #valentinaferrer #reconciliación #entrevista #noviazgo #famosos #modelo #medellin