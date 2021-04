green

Hoy la pareja sorprendió cuando Valentina Ferrer (aquí los detalles de quién es ella) publicó en su cuenta de Instagram una foto de la portada de Vogue México en la que ella aparece exhibiendo su embarazo.

En el pasado ya se habían conocido algunas tomas, estilo paparazzi, que dejaban ver el cambio en la silueta de la novia del reguetonero, pero hasta ese momento la pareja no había confirmado la noticia.

En la nueva toma, la ex Miss Universo no está sola, J Balvin aparece detrás de ella y cogiéndole la barriga, pero no dejó al descubierto su cara, sino que se ve escondidito.

“Se va agrandando la familia”, escribió la exreina en el ‘post’ de su publicación, que se puede ver a continuación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VALENTINA (@valentinaferrer)

Detalles del embarazo de Valentina Ferrer, novia de J Balvin

La revista Vogue también subió la misma imagen en su Instagram y, además, reveló otros detalles que contó la estrella de Argentina sobre su estado de gestación.

Uno de ellos es que Valentina Ferrer se hizo la prueba de embarazo tres veces, porque no creía en el resultado positivo.

Esta es la publicación de la edición mexicana de la reconocida revista que en su ‘post’ no detalla cuántos meses tiene la celebridad, pero sí asegura que ella y J Balvin “serán padres muy pronto”.