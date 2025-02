Durante los últimos años, José Álvaro Osorio Balvin —nombre real de J Balvin— ha hablado abiertamente sobre la lucha contra la depresión que tuvo que sobrellevar en el punto más alto de su carrera.

Aunque hoy por hoy parece ser un tema superado, el artista contó recientemente que es una batalla diaria que ha logrado dar en compañía de sus seres queridos, principalmente de su pareja, Valentina Ferrer.

Pero lo que muy pocos saben es que hubo una ruptura entre ellos hace unos años, cuando más afectado se sentía el artista. Así lo dio a conocer el propio cantante en el pódcast ‘Los hombres sí lloran’, donde narró la pesadilla que tuvo que vivir.

“Terminé con Valentina en un momento. Y a mí las emociones me daban muy duro, el despecho me cogía y me destrozaba”, aseguró Balvin en el diálogo con el periodista Juan Pablo Raba.

Ese episodio sirvió como prueba de amor y, por fortuna, pudieron recuperar su relación. No obstante, el cantante narró cómo sentía el miedo de perderla.

“Si no fuera por mi mujer que me acompañó en ese momento… Es muy teso porque yo me acuerdo de que en esos momentos malos le decía ‘mi amor, es que me vas a dejar porque me veo muy débil. Vos necesitás un hombre…’. Y uno pide perdón, que es lo peor, [le decía] ‘perdóname por estar así’”, recordó el artista en ese mismo espacio.

Acá, una parte de lo que dijo en ese espacio:

¿Quién es la novia de J Balvin?

La pareja y la mamá del hijo del artista antioqueño es la argentina Valentina Ferrer. Ambos son padres de Río, niño que nació en 2021 producto de ese amor.

Según han contado en diferentes entrevistas, ambos se conocieron en las grabaciones del video de la canción ‘Sigo extrañándote’, en el que debían actuar como pareja. Con el paso del tiempo, la atracción surgió y entablaron una de las relaciones más estables del entretenimiento colombiano.

Aunque no se sabe la fecha exacta en la que hubo la crisis mencionada anteriormente, ambos superaron ese episodio y continúan juntos.

