Durante el evento, que empezó a las 9:00 p.m. en la capital antioqueña y contó con la asistencia de más de 100.000 personas, la cantante sorprendió a sus fanáticos con la presencia de varios de los productores y cantantes que han estado presentes en su carrera.

Además, el encargado de abrir el evento era el papá de la artista, quien hace pocos días empezó a promocionar su primer sencillo como cantante. Pero lo que nadie se esperaba – ni Karol- era que J Balvin llegara a la tarima para cantar junto a ella.

El cantante apareció justo en el momento en el que Karol iba a empezar a cantar ‘Mi cama’, tema en el que colaboraron juntos. Cuando ella lo vio puso sus manos sobre la cabeza, él se quitó la capucha de su chaqueta y luego se dieron un gran abrazo.

“¡Mentiroso! O sea, yo lo invité a cantar conmigo hoy, me dijo que no porque tenía un show en New York. Pero resulta que me hiciste dañar el maquillaje con las lágrimas que me sacaste llegando aquí, ¿estas loco?”, expresó la artista emocionada.

Estas son las grabaciones del emotivo momento:

Luego del inolvidable instante y la evidente euforia que este despertó entre los presentes, los paisas se dispusieron a cantar no solo su primera colaboración, sino ‘China’, tema en el que cantan junto a Anuel, Ozuna y Daddy Yankee.

Además, Balvin se animó a interpretar para sus paisanos algunas de sus canciones más famosas.