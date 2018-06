La grabación compartida por el intérprete de ‘Ambiente’ en sus historias de Instagram muestra cómo antes de entrar al desfile de Louis Vuitton en la Semana de la Moda de París, Balvin saluda a Rihanna.

“Nice to meet you” (encantada de conocerte), le dice ella, a lo que el colombiano responde “Hi, how are you?, ¿bien?” (hola, ¿cómo estás?, bien), palabra en español que incita a Rihanna a repetir en el mismo idioma: “bien, how are you?”, mientras estrecha la mano de uno de los acompañantes de J.

Curiosamente, Balvin no agregó ningún emoticón a su historia que expresara lo que significó conocer a uno de sus ídolos.