“Bueno, mis seguidores del alma. Ustedes saben que los quiero mucho, los llevo en el corazón, pero me preocupan cuatro o cinco por ahí, que no sé si están tomando agua contaminada y les está haciendo daño”, fue lo primero que expresó Zuleta en un video que subió a su Instagram.

Enseguida, el artista referenció algunos de los comentarios destructivos que le hacen desde que dejó de sufrir con su sobrepeso, y les dejó claro a quienes se los escriben que él está feliz con su nuevo aspecto.

“Que estoy flaco, que parezco una menudencia, que los cachetes, que ya no estoy bonito, que era mejor gordito, que no sé qué. Eso de decirle bonito o feo a otro macho, eso no es de hombres, ¡abran el ojo! Que lo haga una mujer vaya y venga. Y a mí la flacura no me molesta, porque yo sé para qué me operé”, aseguró.

Al final, además, les chicaneó a esos seguidores que lo ofenden cómo es su buena vida. “Como bien, duermo bien, ando bien montado, cargo plata en mi bolsillo, de moda, a donde quiera que voy me toman fotos y La tropa, pegada, en Colombia y fuera”, puntualizó Zuleta en esta grabación que compartió a comienzos de este mes y lleva más de 69 mil reproducciones.