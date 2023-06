En una entrevista que le hizo el periódico El Heraldo al cantante vallenato Iván Villazón, el artista reveló que no ha ganado un Grammy Latino, sin embargo, considera que lo merece por todos los aportes que le ha dado al folclor.

El artista, que será homenajeado en el Festival Vallenato 2024, señaló que le hace falta ganar un Grammy y que no le da pena reconocerlo.

“Voy a ser sincero, sí me hace falta, creo que me lo merezco. Uno tiene que decir las cosas y creo que con todo lo que le he dado a la música vallenata, creo que me merezco un Grammy, lo digo con toda sinceridad, no me da pena decirlo”, sostuvo.