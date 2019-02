Desde que se comunicó con la reconocida artista colombiana, Iván habló con un nudo en la garganta, que se acentuó a medida que escuchaba las lindas palabras que Margalida tenía para el fallecido intérprete de música urbana.

“Agradecida con ustedes por la belleza de homenaje que le están haciendo a mi niño de cristal”, dijo Castro al inicio de la conversación.

“[Voz entrecortada] ‘Niño de cristal’… ¿por qué Margalida?”, dijo con trabajo Lalinde, mientras contenía las lágrimas, escena que se repitió cuando habló con Piter Albeiro, otro de los famosos que pasó por el reality de cocina de RCN, como se puede ver en el video que publicó el canal en su página.

Captura Canal RCN

“Nunca me imaginé que una criatura como él pudiera llenar tanto mi vida emocional, como un puro nietecito […] Él era un nietecito especial, porque yo también soy música, soy flautista, y jamás me imaginé que pudiera entender la música urbana”, contestó Margalida, antes de repasar lo que escribió en la publicación de Instagram que le dedicó a su “Fabito del alma”, en donde aseguró que se le “partió un pedazo del corazón que no volveré a recuperar jamás”.

Durante el homenaje que le hicieron en ‘El desayuno’ a Legarda, fueron varios los momentos en los que tanto Iván como Yaneth Waldman expresaron su impotencia, ira y tristeza por la partida del joven que murió por una bala perdida ayer en Medellín.

