Iván ha sufrido la pérdida de varios seres queridos que le han enseñado a convivir con el duelo; su hermano, su mejor amiga, su padre y recientemente su mamá le han dejado un gran vacío.

En un vídeo compartido en sus redes sociales, contó cómo hace él para seguir adelante con la vida luego de estas importantes despedidas, manteniendo el vínculo.

Aquí la reflexión del presentador sobre el duelo:

El presentador reflexionó sobre la importancia que tiene el hecho de aprender a escuchar las señales, pues según él, sus seres queridos lo siguen acompañando y siempre buscan la manera de manifestarse.

“Mi mamá me espera cada mañana para despedirme cuando voy para el trabajo, ella se hace en una curva abajo de mi casa y apenas me ve pasar, extiende sus alas para saludarme”, afirmó Lalinde.

Esta historia hace referencia a una lechuza que Iván observa cada vez que sale a la calle. Incluso, si algún día él no se fija en dónde está, le habla y ella aparece.

“A veces pasa que salgo y no la veo cuando paso por la curva. Entonces, cuando regreso y me acuerdo le pregunto: ‘Hey, mamá, ¿hoy porque no estuviste ahí?’; ella busca la oportunidad y pasa por la ventana o el jardín”, contó el paisa.