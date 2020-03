View this post on Instagram

#Primicia || @pablopiso21 de @piso21 SE SEPARÓ 😨 . . Nos enteramos que él y @juanamariauribe hicieron oficial su separación hace una semana luego de un año y medio de matrimonio. . . La pareja se casó en agosto de 2018, en una simbólica y romántica ceremonia en donde familiares y amigos, fueron testigos de esta unión. Por ahora Pablo continúa con sus compromisos con la agrupación y será parte de los jurados de Factor X 2020 en @canalrcn