Por esa y más opiniones, el actor estuvo en el centro de atención en redes sociales este jueves, en el marco de las protestas del paro nacional.

Algunas de estas fueron bastante subidas de tono, aunque la primera de ellas fue un curioso cartel que tuvo gran repercusión, pero no apuntaba específicamente a nadie. Luego vino una caricatura y comenzó la refriega virtual, que terminó con un desahogo de Díaz en horas de la noche.

Pero las fuertes palabras del artista no fueron del todo casuales, pues antes también recibió una buena cantidad de ellas. Unos mensajes fueron inteligentes y lo recriminaban fuertemente, pero con algún sentido:

Viajando a donde gran marica?? A Cuba? A Venezuela? A Nicaragua??? Yo he viajado por todo el mundo y se ve el progreso, el desarrollo basado en las oportunidades que el capitalismo brinda bobo hp!!!

Esa no es la manera de generar paz…. no llames la atención de manera tan baja, hasta hoy me parecías más grande…

— Luz Stella Ruiz (@lucesrm) November 21, 2019