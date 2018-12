“Hicimos una inocentada tremenda con José Luis Rodríguez ‘el Puma’ […] No recuerdo el año, pero anunciamos: ‘El 28 de diciembre tendremos en la Plaza de Bolívar al puma, gratis. Nunca decíamos que José Luis Rodríguez, sino el puma”, rememoró Barón.

Pese a eso, la gente sí creyó que era en concierto con Rodríguez y llenaron la plaza. Incluso, hasta la esposa del Alcalde de la época y varias famosas llamaron a pedir las entradas gratuitas, añadió el animador de ‘la patadita de la buena suerte’.

No obstante, se llevaron tremenda sorpresa cuando salió el presentador y dijo: “Señoras y señores, con mucho gusto aquí les presentamos al puma”, y mostraron a un animal que habían traído del zoológico Santa Cruz, contó Barón.

Para evitar la molestia de la gente, que malinterpretó el anuncio, llevaron una orquesta y armaron un superrumba, añadió el presentador.

“Los medios también cayeron en la inocentada”, dijo Barón, excepto Yamid Amat, que sí alcanzó a comunicarse con ‘el Puma’, el cantante.

“Yamid, antes de las tres de la tarde, porque la presentación a esa hora, logró conseguir a ‘el Puma’ y a través de la radio, de Caracol, lanzó un extra: ‘No, ‘el Puma’ está en Miami; ‘el Puma’ no se va a presentar [en Bogotá]. Es una inocentada de Jorge Barón’. Y entonces, ‘el Puma’ me dedicó la canción ‘Culpable soy yo’. Decía: ‘Yo no soy el culpable, el culpable es Jorge Barón’”, así cerró su historia el famoso.

Esta anécdota del hombre del ‘Show de las estrellas’ se puede escuchar desde el minuto -37:05 de este video de La W, donde también recordó de dónde salió su famosa frase ‘la patadita de la buena suerte’ (aquí la historia detrás de esa y otras frases de Barón), cuando lo paraba la guerrilla en algunos de los pueblos a los que llevaba sus conciertos y de sus hijos, entre otros temas.