La ‘influencer‘ Koral ‘La diva’ ha provocado revuelo al compartir un video en el que detalla su rutina de belleza. Esta acción, considerada por muchos como inusuales y potencialmente riesgosa, para otros un acto de suciedad y otros tanto solo un intento de llamar la atención, ha generado críticas y preocupaciones acerca de los posibles efectos adversos para la salud.

A pesar de su habitual franqueza al compartir detalles de su vida y prácticas de belleza, Koral Costa ha recibido poco apoyo al explicar minuciosamente cómo incorpora su propia orina en su rutina matutina. Ella sostiene que esta práctica le confiere una piel más limpia y radiante. Además, dicen cuál es la extraña enfermedad que padece MrBeast, el ‘YouTuber’ más famoso, no tiene cura.

Mientras ponía en práctica su secreto mágico aseguró: “Yo me aplico mis propios orines en el rostro, aunque para muchos no es un secreto que yo me hago mis retoques en el rostro, me hago mis cositas en el rostro (…) Vea, este es mi chichí. Yo orino en un vasito y me lo aplico en el rostro (…) Todos los días, mi amorsh”.

Los comentarios en las plataformas digitales resaltan la importancia de la higiene y la seguridad al adoptar rutinas de belleza, con varios usuarios recomendando buscar métodos respaldados por la ciencia y profesionales de la salud. La sensatez de las acciones de Koral está siendo cuestionada, y muchos expresan su inquietud por la salud de la influenciadora y la posible influencia negativa en aquellos que puedan sentirse tentados a replicar estas prácticas poco convencionales.

